Trump afirma que Venezuela no está "preparada" para elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Venezuela todavía no está "preparada" para celebrar elecciones. La declaración tuvo lugar este viernes en un encuentro con la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances", afirmó Trump.

Sobre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó que "ha estado haciendo un trabajo fantástico". Además, destacó el beneficio que, a su juicio, están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano por medio del mercado petrolero.

"Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso", agregó.

La semana pasada se anunció el inicio de conversaciones entre la Asamblea Nacional y un grupo de líderes opositores, con el apoyo de Washington. Según EFE, el propósito de esta iniciativa, pautada a partir del 1 de agosto, sería promover la democracia en el país.

Washington / Redacción web