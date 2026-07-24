BCV evalúa estrategias para reconstrucción de zonas afectadas tras doblete sísmico

El Banco Central de Venezuela (BCV) se reunió con representantes de la banca nacional para evaluar estrategias orientadas a la reconstrucción de las zonas afectadas tras el doblete sísmico que afectó a la zona central del país hace un mes.

Por medio de un comunicado, el ente informó que el encuentro contó con la presencia de la vicepresidencia sectorial de Economía, el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

En la jornada, se evaluó la implementación de un programa crediticio destinado a avanzar en la atención de las familias afectadas por el evento telúrico, con financiamiento para la reparación de edificaciones y acceso a recursos para la adquisición de casas en los casos de pérdida total.

"Se plantea que este programa sea un complemento a otras iniciativas que se adelantan desde el Ejecutivo Nacional para apoyar a las familias y empresas afectadas", explicó el BCV en su informe.

Además, destacó que las iniciativas se están diseñando con el enfoque de no causar impacto en la masa monetaria tras una ejecución sobre la base de recursos en divisas.

Los últimos informes sugieren que los terremotos del pasado 24 de junio dejaron casi 5.400 muertos, cerca de17.000 heridos y unas 18.000 personas sin vivienda.

Caracas / Redacción web