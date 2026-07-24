Retoman operaciones turísticas hacia Chichiriviche tras la emergencia sísmica

Las operaciones turísticas hacia Chichiriviche, en el estado Falcón, comenzaron a retomarse un mes después del doble terremoto que afectó a varias ciudades de Venezuela, según informó la Gobernación de Apure.

Mediante un comunicado oficial, la administración regional indicó que la empresa TransApure coordinó un viaje recreativo este fin de semana desde su jurisdicción hacia Cayo Muerto, uno de los cayos más emblemáticos de la localidad.

Desde el gobierno local destacaron que esta iniciativa busca fomentar la reactivación del sector y ofrecer alternativas seguras de viaje hacia los principales atractivos nacionales luego de la contingencia sísmica.

Esta reapertura coincide con la insistencia de especialistas en la materia de poner en marcha nuevamente la economía turística tras el sismo del pasado 24 de junio, un evento trágico que dejó un saldo devastador de miles de fallecidos, numerosos heridos, personas sin hogar y el colapso estructural de edificaciones.

Vicky Herrera, quien encabeza la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit), enfatizó la urgencia de coordinar la recuperación turística tanto en el estado La Guaira como en otras regiones golpeadas por los sismos, tan pronto como la situación de emergencia lo permitiera.

Durante una intervención en Unión Radio, la líder gremial apuntó que este periodo de reconstrucción abre una puerta para corregir fallas estructurales que arrastraba la industria.

“Es necesaria una reactivación, pero sobre todo una reorganización para que aquellos aspectos que en algún momento considerábamos que necesitaban ser de alguna manera modificados, en este momento logremos llevarlos al punto que se quería. Estamos pensando en hablar de un turismo regenerativo que vaya acorde con los espacios naturales, que vaya acorde con el respeto por todos los espacios”, declaró.

Asimismo, Herrera subrayó que la industria no debe reducirse exclusivamente a la distracción, sino comprenderse como un motor clave para el crecimiento económico y social general.

“Es sumamente complejo. Cuando hablamos de turismo muchas veces se piensa en verlo de una forma recreativa, de forma festiva (…) El turismo tiene que ver con muchas otras cosas”, concluyó.

Chichiriviche / El Impulso