Tropas de EE.UU. permanecerán en Venezuela hasta concluir misión humanitaria

Al menos 2.000 militares estadounidenses, que se encuentran desplegados en Venezuela, continuarán en el país hasta que finalicen las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria tras los recientes terremotos.

La información fue confirmada por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, quien enfatizó que el contingente militar abandonará el territorio venezolano una vez concluidas las labores de emergencia.

Durante una conferencia de prensa virtual celebrada este miércoles 1ero. de julio, el general Donovan precisó que los equipos de rescate se mantendrán operativos en las zonas afectadas el tiempo que sea necesario.

"Permaneceremos en Venezuela hasta que el trabajo esté terminado. Y cuando terminemos, saldremos de Venezuela", afirmó el jefe militar, subrayando que la movilización logística —desplegada mediante un puente terrestre, aéreo y marítimo— tiene un carácter exclusivamente humanitario enfocado en la distribución de suministros y el salvamento de vidas.

Financiamiento

Por su parte, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, detalló que el valor de la asistencia técnica y material enviada por la administración estadounidense supera los 300 millones de dólares.

De acuerdo con el balance ofrecido por Barrett, equipos especializados de búsqueda y rescate procedentes del estado de Florida han logrado localizar y extraer con vida a cinco personas bajo los escombros.

Entre los rescatados se encuentran una madre, su hija y un ciudadano de nacionalidad estadounidense que figuraba en los registros de desaparecidos.

Caracas / Redacción Web