martes
, 28 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Cáritas Carúpano presta asistencia a 143 familias desplazadas tras el doble terremoto del 24 de junio

julio 28, 2026
La asistencia a los afectados ha sido permanente por parte de Cáritas Carúpano / Foto: Otto Irazábal

Cuando se cumplió un mes del doble terremoto, Cáritas Carúpano, en el estado Sucre, hizo un balance de la atención a los desplazados que llegaron a la zona de Paria tras los eventos sísmicos.

Con su lema, “Tras el temblor el amor”, el ente de acción social presta asistencia, actualmente, a 143 familias, unas 339 personas damnificadas, identificadas y asistidas a través de la diócesis de Carúpano.

Durante las primeras semanas de acopio se entregaron 10 toneladas de insumos en La Guaira y las labores de asistencia se extendieron a las familias que se encuentran en el municipio Bermúdez, donde al menos 80% de los afectados han recibido apoyo psicosocial.

El padre Jesús Villarroel, director de Cáritas Carúpano, agradeció el soporte que ha tenido el organismo para prestar asistencia a quienes sufrieron daños por el doblete sísmico del 24 de junio pasado, labor que continúan con la atención a los desplazados que están en la zona.

Sucre / Yumelys Díaz

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