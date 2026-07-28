Cáritas Carúpano presta asistencia a 143 familias desplazadas tras el doble terremoto del 24 de junio

Cuando se cumplió un mes del doble terremoto, Cáritas Carúpano, en el estado Sucre, hizo un balance de la atención a los desplazados que llegaron a la zona de Paria tras los eventos sísmicos.

Con su lema, “Tras el temblor el amor”, el ente de acción social presta asistencia, actualmente, a 143 familias, unas 339 personas damnificadas, identificadas y asistidas a través de la diócesis de Carúpano.

Durante las primeras semanas de acopio se entregaron 10 toneladas de insumos en La Guaira y las labores de asistencia se extendieron a las familias que se encuentran en el municipio Bermúdez, donde al menos 80% de los afectados han recibido apoyo psicosocial.

El padre Jesús Villarroel, director de Cáritas Carúpano, agradeció el soporte que ha tenido el organismo para prestar asistencia a quienes sufrieron daños por el doblete sísmico del 24 de junio pasado, labor que continúan con la atención a los desplazados que están en la zona.

Sucre / Yumelys Díaz