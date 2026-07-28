Plataforma Unitaria tomó el centro de Carúpano para reivindicar victoria del 28 de julio

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el municipio Bermúdez, estado Sucre, tomó este martes las calles Carabobo e Independencia de Carúpano, en una jornada de volanteo y pintas de vehículos, para recordar las elecciones de 2024 y reclamar comicios en el corto plazo.

La acción congregó a los partidos y movimientos agrupados en la alianza, así como a la Coalición Sindical, que amplía la base de organizaciones de la agrupación política.

Los voceros coincidieron en reivindicar la victoria de Edmundo González en los comicios presidenciales de 2024 y exigir que se decidan elecciones en un plazo perentorio.

Juan Luis González, secretario de la PUD, señaló que honraron la victoria de Edmundo González, recordaron a las víctimas del doble terremoto y pidieron la liberación de los presos políticos.

Llamó a los venezolanos a unirse, "porque la lucha no es solo de los que representan a las agrupaciones políticas o los sindicatos, es de todos, porque todos estamos viviendo una calidad de vida precaria y tenemos que unirnos para avanzar a la libertad y ala democracia del país".

Apoyo

Edgar García, secretario de Acción Democrática (AD) en resistencia, en Bermúdez, señaló que el 28 de julio es una fecha histórica, que va a ser recordada y que originó lo que ocurrió el 3 de enero.

"Logramos salir de esta dictadura que nos llevó a la mayor tragedia. Y hoy los venezolanos estamos dispuestos a seguir en la calle por unas elecciones libres que permitan mejorar la calidad de vida".

Mario Bellorín, vocero de la Coalición Intersindical, dijo que estarán pendientes de lo que ocurra a partir del 1ero. de agosto y seguirán en la calle para exigir que se alcancen acuerdos que satisfagan al pueblo venezolano.

Sucre / Yumelys Díaz