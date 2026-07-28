Misión Nevado vacunó contra la rabia a unos 300 gatos y perros en Bermúdez

Unos 300 caninos y felinos fueron beneficiados por una jornada de aplicación de la vacuna contra la rabia, que se realizó en la plaza Bolívar de Carúpano, municipio Bermudez del estado Sucre, durante los días 21, 22 y 23 de julio.

La coordinadora de Misión Nevado en la entidad, Orliannys García, precisó que en la acción participó un equipo de veterinarios, que atendieron a los peludos con la vacuna antirrábica a partir de tres meses.

Adelantó que la jornada se repetirá los días 27, 28 y 29 de julio, por lo que invitó a los carupaneros a llevar a sus mascotas, que deben estar sanas, para que reciban su dosis.

Durante la acción también se brindaron otros servicios, como desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

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Señaló que aspiran a alcanzar una cifra de unos mil felinos y caninos atendidos con la vacuna.

En cuanto a las jornadas de esterilización, informó que sí tienen prevista una en la zona y explicó que los interesados deben hacer un registro en la cuenta de Misión Nevado en Instagram.

"Luego se espera que de Caracas se pase si se va a esterilizar o no se va a esterilizar, pero las personas se deben ir registrando con su peso, el estado de salud y edad de la mascota".

Sucre / Yumelys Díaz