Tres miembros de una familia de Santa Ana murieron en terremotos

La tragedia golpeó a la familia de Virginia Rodríguez, oriunda de Santa Ana, quien perdió a su esposo, su hijo y su sobrino, durante el doble terremoto registrado el 24 de junio. Se trata de Daniel Ugueto, el niño Erick Ugueto Rodríguez (12 años), y el joven César Alejandro Rodríguez.

Sus cuerpos sin vida fueron localizados en horas de la madrugada de este domingo 28 de junio, entre los escombros de la torre OPP 25, donde vivían, en Tanaguarena, estado La Guaira.

Se conoció que la atribulada mujer pudo salvarse porque estaba más cerca de la salida del edificio, pero sus familiares no lograron salir del lugar que colapsó totalmente.

A través de sus redes sociales había pedido desesperadamente la ayuda de rescatistas con la esperanza de localizar a sus parientes con vida.

Los familiares y vecinos del pueblo iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de cremación de los cuerpos y el traslado desde Caracas hasta la población de Santa Ana.

Quienes deseen dar su aporte pueden hacerlo a través de transferencias a la cuenta del Banco de Venezuela N° 0102 0433 0100 0010 9862 / C.I. 17.786.145 o a través del pago móvil: Banco de Venezuela/ 0412-365.08.14 C.I. 20.711.655.

Santa Ana/ Danela Luces