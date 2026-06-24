Tres años lleva un poste tambaleándose en la avenida Rotaria de El Tigre (+Fotos)

El vaivén de un poste de alumbrado público inclinado mantiene inquietos a comerciantes y residentes de la avenida Rotaria de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. La estructura se ubica a la altura del sector Campo Oficina y a pocos metros de una escuela primaria.

El encargado de una tienda cercana, que prefirió no identificarse, denunció que el problema registra aproximadamente tres años y cada viento fuerte llena de temor a quienes hacen vida en los alrededores.

"Creemos que eso se puede caer en cualquier momento. Eso baila mucho, la base está estropeada y es un riesgo", alertó.

Advertencia

El vocero advirtió que este no es el único caso de postes inclinados o en mal estado en las principales vías de la ciudad. Manifestó que en la misma ruta pueden hallarse otros ejemplares.

"Nada más en esta avenida vas a encontrar varios postes a punto de caerse y con la base oxidada", agregó.

Petición

El denunciante pidió a la alcaldía de Simón Rodríguez que tome en cuenta esta situación en los abordajes que ejecuta para mejorar el sistema de alumbrado público.

"Esperamos que las inspecciones que ha hecho se acerquen hasta acá para que vea que el poste es una bomba de tiempo que requiere intervención urgente", subrayó.

El Tigre / Damary Díaz