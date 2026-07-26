Jubilados de las salinas de Araya reiteraron que seguirán con sus reclamos laborales

Tras 141 días de protesta, los jubilados de las salinas de Araya en el municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, mantienen viva la causa de sus reclamos, con una toma pacífica en los portones de la Unidad 1 de la empresa procesadora.

Aníbal Núñez, presidente de la Asociación de Jubilados, que agrupa a unos 250 miembros, reiteró que siguen firmes en sus demandas frente a la gobernadora Jhoanna Carrillo y Corposucre, entes que supuestamente suscribieron convenios que, según el vocero, se niegan a cumplir y califican de “ilegales”.

“Se ha dejado a estos adultos mayores de Araya en un total estado de indefensión nunca visto en administración alguna en este estado, aplicándoles a estos viejos salineros un injusto castigo sin precedentes, pues se niegan atenderlos, ni les dan respuesta alguna, ni les cancelan las deudas”, expresó.

Agregó que los entes oficiales involucrados no reconocen conceptos como la homologación salarial, ni el Aporte Social acordado de 5% para los jubilados de Araya. Tampoco los beneficios alimentarios, médicos y funerarios.

Acuerdos

Aclaró que estos conceptos y otros acuerdos están establecidos en las actas convenios entre la Gobernación de Sucre y la Asociación de Jubilados de Araya. “La gobernadora y presidenta de Corposucre, Jhoanna Carrillo, por su incumplimiento, ha obligado a los adultos mayores permanecer 141 días en una huelga pacífica, siendo esto una violación directa de Derechos Humanos, de Lesa Humanidad, delitos que no prescriben nunca”.

Sostuvo que a la fecha han fallecido 42 jubilados de las salinas de Araya, muchos de ellos sin ser atendidos a tiempo con sus medicamentos; mientras, los sobrevivientes sufren una angustia permanente “por la injusta desatención de algunos funcionarios públicos del estado”.

Sucre / Corresponsalía