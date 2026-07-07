Tres aerolíneas internacionales operan actualmente en el aeropuerto de Barcelona

Desde la semana pasada tres aerolíneas con destinos internacionales operan en el Aeropuerto José Antonio Anzoátegui de Barcelona, en parte debido a la inhabilitación temporal del terminal aéreo de Maiquetía, que presentó daños tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Se trata de las empresas Copa Airlines, Láser Airlines y Avior Airlines, y a ellas se les sumará a partir del próximo viernes 10 de julio Latam Airlines, para totalizar cuatro compañías con vuelos desde y hacia la capital anzoatiguense.

Hay que señalar que en el caso de Latam sus operaciones en Barcelona serán en principio solo por el mes de julio, a la espera de lo que suceda con el aeropuerto guaireño, que por el momento funciona exclusivamente para la recepción de ayuda humanitaria.

Frecuencias

La empresa Copa funciona en el aeropuerto de Barcelona desde antes de la emergencia nacional. De hecho habían reanudado sus labores a principios de junio -tras varios meses de pausa- y mantienen su frecuencia de vuelos de la ruta Barcelona-Panamá y Panamá-Barcelona los martes, jueves y sábados.

En el caso de Láser el panorama es distinto, pues utilizan el terminal aéreo de la capital anzoatiguense de manera temporal. Sin embargo, hasta nuevo aviso hay salidas diarias desde y hacia Miami, Estados Unidos.

Esta empresa también tiene disponibilidad hacia y desde Bogotá, Colombia, con vuelos los martes, jueves y sábados. De igual manera tienen entre su oferta a Santo Domingo (República Dominicana) los miércoles y domingos, así como Madrid (España) los lunes, miércoles, viernes y sábados.

Plan

También apegados a un plan de contingencia, Avior tiene vuelos desde Barcelona hacia Bogotá y viceversa (lunes, miércoles y viernes), lo mismo que con Medellín, igualmente en suelo colombiano (martes y sábados).

Latam será la próxima empresa en unirse a esta dinámica que en principio es temporal, con salidas en la ruta Barcelona-Bogotá y Bogotá-Barcelona los lunes y viernes del mes de julio, entre el 10 y el 27.

Barcelona / Javier A. Guaipo