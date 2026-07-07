‎El Tigre vivirá tercera edición del Camino de Santiago Apóstol

La ciudad de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, se prepara para acoger el III Camino de Santiago Apóstol, el próximo 18 de julio de 2026, como un momento para renovar la fe y el compromiso evangelizador.

La diócesis tigrense extendió la invitación a la colectividad para que se sume a esta experiencia peregrina, con la guía del obispo, monseñor José Manuel Romero Barrios.

"Nos uniremos en oración, fraternidad y alegría para dar testimonio público de nuestra fe por ‎las calles de El Tigre", manifestaron en la invitación.

Ruta

La jornada se iniciará a partir de las 6:00 am con la celebración de una Eucaristía en la Catedral Nuestra del Valle. Posteriormente, se dará comienzo al recorrido a las 7:00 am.

El camino comprende unos 12 puntos de parada, entre parroquias, instituciones y sitios emblemáticos, que abarcan más de cuatro sectores del municipio.

Desde el año 2024, la Diócesis de El Tigre impulsa esta ruta de peregrinación, a la que se han unido cientos de fieles con el pasar del tiempo. En la actividad destacan los cantos, oraciones y el pago de promesas por favores concedidos.

El Tigre / Damary Díaz