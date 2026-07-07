Bodas: los ingresos por concepto petrolero deben ponerse al servicio de los damnificados

Desde las inmediaciones de la clínica industrial de la Refinería Puerto La Cruz, dirigentes sindicales mostraron su solidaridad con las personas afectadas por el doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio.

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), señaló, además, que considera necesario que todos los ingresos que tiene la nación en la actualidad por concepto petrolero, que son controlados por el gobierno de Estados Unidos, deben ser puestos al servicio de Venezuela.

"El dinero deben ponerlo para la construcción de viviendas, el rescate de personas que aún se encuentran tapiadas por el terremoto, que se inviertan en salud y toda la grave situación que estamos viviendo en Venezuela. Todos los recursos deben ser en beneficio de los damnificados, los que perdieron todo y están luchando en Venezuela", manifestó.

Tragedia

Para Bodas, los venezolanos ya estaban viviendo una tragedia, incluso antes del doblete sísmico.

"El gobierno estaba aplicando un paquetazo brutal en contra de los trabajadores y también de los sectores populares con servicios públicos destruidos, con el memorándum 2792 y el instructivo Onapre que evita que haya aumento salariales. El terremoto profundizó la crisis", aseguró.

El dirigente de la Futpv también aprovechó la oportunidad para mostrar su gratitud a todos los países que han sido solidarios con la nación luego de los terremotos.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez