Hospital de El Tigre aplicará sistema digital para citas de Imagenología

A partir de esta semana, el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, pondrá en marcha un sistema automatizado para que los usuarios puedan gestionar sus requerimientos de radiografías, tomografías, electros y estudios afines de manera digital.

En un boletín informativo del centro de salud, Aurianna Loreto, jefa del servicio de Imagenología, explicó que el proceso es sumamente sencillo e interactivo.

Según la orientación, en la entrada del área de Imagenología se encuentra un código QR, ubicado de forma estratégica para que los pacientes accedan a un breve cuestionario en línea.

Datos

"Allí podrán rellenar sus datos básicos y adjuntar de forma digital los requisitos necesarios, tales como la orden médica o el informe correspondiente. Una vez completado el registro, el sistema procesará la información y generará automáticamente la cita programada" indicó Loreto.

La especialista mencionó que esta implementación tecnológica tiene el propósito de evitar aglomeraciones en las salas de espera con un flujo de pacientes más organizado, en un horario comprendido entre las 8:00 am y 5:00 pm, de lunes a viernes.

Semáforo para emergencias

Se pudo conocer, que en el recinto hospitalario, principal dispensador de salud del sur de la entidad, también diseñan un sistema inteligente de semáforo, el cual se centrará en estimar, clasificar y priorizar la gravedad de los casos que ingresen desde el área de emergencia.

No obstante, al ser un proyecto que se encuentra en plena fase de estructuración, todavía las autoridades hospitalarias no han suministrado mayor información al respecto.

El Tigre / Damary Díaz