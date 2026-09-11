Trece medios y organizaciones venezolanas lanzan REMI, la Red Venezolana de Medios Independientes

El Tiempo se une a esta iniciativa y junto a 12 medios independientes venezolanos y organizaciones comprometidas con la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y la lucha contra la desinformación anuncian el lanzamiento de REMI, la Red Venezolana de Medios Independientes.

La presentación pública de REMI tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 6:00 p. m., hora de Venezuela, mediante una transmisión conjunta a través de los canales de YouTube de los medios y organizaciones participantes.

REMI reúne a medios nacionales, regionales y especializados; medios tradicionales que, tras perder sus ediciones impresas, se han transformado para continuar informando; medios nativos digitales que forman parte del nuevo ecosistema informativo venezolano; y organizaciones dedicadas a combatir la desinformación y defender el acceso de la ciudadanía a información confiable.

La red está integrada inicialmente por:

Arepita Cazadores de Fake News Efecto Cocuyo El Bus TV Diario El Impulso El Pitazo El Tiempo Es Noticia Venezuela Diario La Nación Ipys Venezuela TalCual Runrun.es ProBox

REMI formaliza un trabajo colaborativo que se realiza en la práctica y que parte de una convicción: las alianzas constituyen una de las principales fortalezas del periodismo venezolano. Trabajar en red permite compartir capacidades y conocimientos, desarrollar proyectos de periodismo colaborativo y construir respuestas creativas y resilientes frente a la censura, la desinformación y las dificultades propias del contexto nacional.

La iniciativa busca servir mejor a las audiencias y fortalecer el ecosistema de medios independientes de Venezuela. REMI se concibe como una red abierta, con capacidad para incorporar en el futuro a otros medios y organizaciones que compartan sus principios y su compromiso con el derecho de la ciudadanía a estar informada, con la libertad de expresión y la defensa de la democracia, así como para trabajar en sinergia con otras alianzas ya constituidas en la práctica.

A sus integrantes los une la defensa del periodismo independiente, la libertad de expresión y el acceso a información de interés público. La red parte del convencimiento de que el periodismo independiente es fundamental para recuperar la democracia, acompañar una eventual transición política y contribuir al sostenimiento de un país democrático que beneficie a todos los venezolanos, no solamente a los periodistas o a quienes trabajan en los medios.

Durante la transmisión del 11 de septiembre se presentarán los principios que orientan a REMI, las razones que impulsaron su creación y la visión compartida de sus integrantes sobre el papel de la cooperación periodística en la Venezuela actual y futura.

También mostraremos un producto periodístico generado en alianza: un reportaje sobre el regreso a clases tras el doblete sísmico ocurrido en Vargas el 24 de junio de este año.

Datos de la transmisión

Actividad: Lanzamiento de REMI – Red Venezolana de Medios Independientes

Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026

Hora: 6:00 p. m., hora de Venezuela

Modalidad: Transmisión conjunta vía YouTube

Dónde verla: En los canales de YouTube de los medios participantes