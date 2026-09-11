Trece medios y organizaciones venezolanas lanzan REMI, la Red Venezolana de Medios Independientes

El Tiempo se une a esta iniciativa y junto a 12 medios independientes venezolanos y organizaciones comprometidas con la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y la lucha contra la desinformación anuncian el lanzamiento de REMI, la Red Venezolana de Medios Independientes.
La presentación pública de REMI tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 6:00 p. m., hora de Venezuela, mediante una transmisión conjunta a través de los canales de YouTube de los medios y organizaciones participantes.
REMI reúne a medios nacionales, regionales y especializados; medios tradicionales que, tras perder sus ediciones impresas, se han transformado para continuar informando; medios nativos digitales que forman parte del nuevo ecosistema informativo venezolano; y organizaciones dedicadas a combatir la desinformación y defender el acceso de la ciudadanía a información confiable.
La red está integrada inicialmente por:
REMI formaliza un trabajo colaborativo que se realiza en la práctica y que parte de una convicción: las alianzas constituyen una de las principales fortalezas del periodismo venezolano. Trabajar en red permite compartir capacidades y conocimientos, desarrollar proyectos de periodismo colaborativo y construir respuestas creativas y resilientes frente a la censura, la desinformación y las dificultades propias del contexto nacional.
La iniciativa busca servir mejor a las audiencias y fortalecer el ecosistema de medios independientes de Venezuela. REMI se concibe como una red abierta, con capacidad para incorporar en el futuro a otros medios y organizaciones que compartan sus principios y su compromiso con el derecho de la ciudadanía a estar informada, con la libertad de expresión y la defensa de la democracia, así como para trabajar en sinergia con otras alianzas ya constituidas en la práctica.
A sus integrantes los une la defensa del periodismo independiente, la libertad de expresión y el acceso a información de interés público. La red parte del convencimiento de que el periodismo independiente es fundamental para recuperar la democracia, acompañar una eventual transición política y contribuir al sostenimiento de un país democrático que beneficie a todos los venezolanos, no solamente a los periodistas o a quienes trabajan en los medios.
Durante la transmisión del 11 de septiembre se presentarán los principios que orientan a REMI, las razones que impulsaron su creación y la visión compartida de sus integrantes sobre el papel de la cooperación periodística en la Venezuela actual y futura.
También mostraremos un producto periodístico generado en alianza: un reportaje sobre el regreso a clases tras el doblete sísmico ocurrido en Vargas el 24 de junio de este año.
Datos de la transmisión
Actividad: Lanzamiento de REMI – Red Venezolana de Medios Independientes
Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
Hora: 6:00 p. m., hora de Venezuela
Modalidad: Transmisión conjunta vía YouTube
Dónde verla: En los canales de YouTube de los medios participantes