Inter restablece parcialmente el servicio de fibra óptica tras 24 horas sin conexión al sur de Anzoátegui

Tras permanecer alrededor de 24 horas sin conexión, la mañana de este viernes, 11 de septiembre, fue restablecido el servicio de internet por fibra óptica de la empresa Inter, en varios sectores de la zona sur del estado Anzoátegui; mientras que en otros lugares siguen presentando problemas con la red.

Personal operativo de la compañía informó que la falla se originó por una descarga eléctrica que afectó un cable troncal (principal), conectado a los municipios Simón Rodríguez, Guanipa y Freites.

Las cuadrillas técnicas de Inter se desplegaron desde horas de la mañana hasta la madrugada siguiente, para intervenir el conector compuesto por 144 hilos, los cuales debían ser reparados con valores óptimos para garantizar la completa restitución del servicio, precisó una fuente interna.

Aunque la conexión comenzó a retornar de manera progresiva a varios sectores entre la noche del jueves y la mañana de este viernes, el personal técnico continúa ejecutando maniobras de reparación para completar la reconexión en las zonas que aún se encuentran sin señal.

Denuncias durante el día

En el transcurso de la jornada, los usuarios de Inter reportaron masivamente la caída de señal y manifestaron su molestia por la situación.

Una de las afectadas fue Raimar Tovar, habitante del municipio Guanipa, quien este jueves criticó el funcionamiento del servicio de telecomunicaciones.

"Está pésimo, ya llevamos todo el día sin internet y quién se hace responsable de esto si no nos dicen nada. No sabemos qué pasa", protestó.

Antonio Millán, residente del municipio Simón Rodríguez, comentó que durante la contingencia hizo uso de sus datos móviles para poder comunicarse en línea. "Tenía que estar recargando saldo a cada rato. Creo que gasté unos 5 dólares en recarga, sin mentir", afirmó.

La falta de conectividad también perjudicó las jornadas laborales de quienes dependen de la red para desarrollar tareas o teletrabajos.

El Tigre / Damary Díaz