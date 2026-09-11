viernes
, 11 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Delcy Rodríguez y Jennifer Simons abordarán agenda de cooperación entre Venezuela y Surinam

septiembre 11, 2026
Rodríguez fue recibida por la mandataria Jennifer Simons en el Palacio Presidencial de Surinam / Foto: Cortesía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este viernes al Palacio Presidencial de Surinam, donde fue recibida por la mandataria de ese país, Jennifer Simons, como parte de su visita oficial para fortalecer la relación bilateral.

Rodríguez señaló que existe voluntad de avanzar en una agenda conjunta entre Venezuela y Surinam, con iniciativas orientadas a ampliar la cooperación y generar beneficios para ambos países.

Durante el encuentro, las delegaciones prevén abordar nuevas alianzas comerciales y proyectos de cooperación en sectores como energía, transporte marítimo y aéreo, agricultura, pesca, comercio, turismo, cultura y educación.

La visita dará continuidad al diálogo iniciado entre funcionarios de ambas naciones durante el pasado mes de mayo.

Además, está previsto avanzar en la realización de una Comisión Mixta de Alto Nivel, mecanismo mediante el cual Venezuela y Surinam evaluarán y promoverán proyectos de cooperación en áreas de interés común.

Surinam / Redacción web

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