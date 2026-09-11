Despliegan operativo de emergencia en Maracaibo tras intensas lluvias y fuerte oleaje en la Vereda del Lago

Intensas precipitaciones e imponentes ráfagas de viento impactaron diversas zonas de Maracaibo durante la noche de este jueves, generando alerta en la capital zuliana y movilizando a las autoridades locales.

El alcalde de la ciudad, Giancarlo Di Martino, confirmó que las ráfagas alcanzaron su mayor intensidad en la zona del parque Vereda del Lago, donde el temporal provocó un fuerte oleaje a orillas del Lago de Maracaibo.

Ante el riesgo por las condiciones meteorológicas, comisiones de Protección Civil, Bomberos de Maracaibo y organismos de seguridad implementaron un despliegue preventivo en puntos estratégicos y procedieron a desalojar de manera inmediata a los visitantes en los alrededores de la Vereda del Lago para resguardar la integridad de los ciudadanos.

Maracaibo / El Impulso