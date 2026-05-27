miércoles
, 27 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Confirman que Rocío San Miguel regresó a Venezuela

mayo 27, 2026
Tras su excarcelación el pasado mes de enero, San Miguel se encontraba en España

La familia de la activista y experta en temas militares Rocío San Miguel informó este martes que la defensora de derechos humanos regresó a Venezuela en medio de las actuaciones judiciales que aún permanecen abiertas en su contra.

A través de un comunicado firmado por su hermano, José Manuel San Miguel, se indicó que la decisión responde al deseo de reencontrarse con sus familiares y avanzar en el cierre de esta etapa legal “conforme a derecho y de manera definitiva”.

El texto señala que durante su permanencia en España, San Miguel contó con el apoyo de personas e instituciones que contribuyeron a su bienestar y tranquilidad en momentos de “gran complejidad humana y familiar”.

La familia también recordó que la presidenta de la organización Control Ciudadano continúa sometida a medidas cautelares y restricciones judiciales, entre ellas la prohibición de ofrecer declaraciones públicas a medios de comunicación o emitir mensajes a través de plataformas digitales.

En el comunicado se precisó además que cualquier información relacionada con su situación será difundida únicamente por su entorno familiar autorizado, al tiempo que pidieron respeto a la privacidad y estabilidad de la activista durante el proceso.

Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024 y posteriormente acusada por las autoridades venezolanas de presuntos delitos vinculados a conspiración y terrorismo, una causa que generó preocupación y pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos y gobiernos extranjeros.

Caracas / Redacción web

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