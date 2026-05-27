Se cumplen 19 años del cierre de RCTV

Este martes 27 de mayo se cumplen 19 años de la salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los canales más emblemáticos de Venezuela, cuyo cierre marcó un punto de quiebre en la relación entre el poder político y los medios de comunicación en el país, según denunciaron defensores de la libertad de expresión.

La planta televisiva dejó de transmitir en señal abierta en 2007, luego de que el entonces presidente Hugo Chávez decidiera no renovar la concesión otorgada al canal. A la medianoche del 27 de mayo, la señal de RCTV fue sustituida por la televisora estatal TVES, en medio de protestas ciudadanas.

El cierre provocó una amplia movilización estudiantil y generó rechazo dentro y fuera de Venezuela. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de prensa calificaron la medida como un golpe contra la pluralidad informativa y la libertad de expresión.

Fundado en 1953, RCTV fue durante décadas uno de los canales de mayor audiencia en el país, reconocido por sus programas de entretenimiento, noticieros y telenovelas que alcanzaron proyección internacional. Además, jugó un papel clave en la cobertura de acontecimientos políticos y sociales en Venezuela.

A casi dos décadas de su cierre, periodistas, ex trabajadores y ciudadanos continúan recordando la desaparición de RCTV de la señal abierta como uno de los episodios más significativos en la historia reciente de los medios de comunicación venezolanos.

Caracas / Redacción web