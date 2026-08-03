Margarita inicia la semana con manifestaciones por fallas en el servicio hídrico

Diversas comunidades del estado Nueva Esparta comenzaron la semana alzando su voz de protesta ante la prolongada interrupción del suministro de agua potable.

Vecinos del sector La Guardia, en el municipio Díaz, decidieron cerrar la avenida Taguantar tras cumplir cinco meses sin recibir el recurso por tuberías.

Los manifestantes rechazaron la atención mediante camiones cisterna por considerar que el agua distribuida es salobre e inadecuada para el consumo o las labores del hogar.

A esta acción se sumaron las familias de la urbanización Los Tejados y los conjuntos residenciales Nueva Venecia y Nueva Segovia en Cruz del Pastel, en el municipio García.

Estos habitantes denunciaron acumular tres meses sin el servicio regular, una situación que empeoró al notar que sectores vecinos reciben agua de forma continua desde hace varios días mientras ellos continúan excluidos del ciclo de bombeo iniciado a finales de julio.

Las jornadas de reclamo ciudadano comenzaron a visibilizarse desde este domingo en distintas zonas de la entidad insular. Pobladores de la urbanización Jorge Coll en el municipio Maneiro manifestaron en la avenida Jóvito Villalba para exigir respuestas inmediatas luego de acumular cerca de 80 días con los grifos secos.

El descontento popular refleja un problema generalizado que afecta la calidad de vida y la salud en múltiples sectores insulares.

Aunque autoridades locales como la alcaldía de Maneiro y la gobernación de Nueva Esparta han intentado mitigar la contingencia enviando camiones cisternas a las zonas vulnerables, la medida resulta insuficiente ante la elevada densidad poblacional y la falta de flujo por red.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero