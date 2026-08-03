Transportistas de Barcelona comenzaron a ajustar sus tarifas de manera paulatina

De manera paulatina. Así comenzaron a ajustar sus tarifas de traslado desde este 1° de agosto, los transportistas de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, como parte de un acuerdo entre los representantes del sector y el Ejecutivo nacional.

Según la información difundida en todo el país, el pasaje en autobús quedó fijado en mínimo Bs 190. De igual manera, continuará el traslado preferencial que comprende la exoneración para las personas de la tercera edad y discapacitadas, así como el pago de solo 50% del monto para los estudiantes.

Aunque este lunes la mayoría de las unidades de la zona no contaban con el nuevo tarifario exhibido, los conductores solían recordarles a los usuarios sobre la actualización, lo cual causaba malestar en algunos, quienes no dudaban en quejarse.

"Ahora quieren aumentar el pasaje todos los meses y nuestro sueldo sigue siendo el mismo. Lo peor del caso, es que te dicen Bs 190, pero es un problema para que te den Bs 10 de vuelto", expresó Carmen Bastardo, quien se identificó como trabajadora de la administración pública.

Otros montos

En cuanto a la tarifa de traslado en carrito por puesto, se conoció que en la capital anzoatiguense el monto quedó en Bs 380, puesto que se realiza el cálculo en base al 100% sobre el pasaje en bus.

Mientras que el de la buseta, el cual se suele valorar sobre el 50%, al parecer, está por definirse completamente, debido a que se desconoce si van a tomar en cuenta la cantidad de asientos para aplicar el costo.

Barcelona / Elisa Gómez