Dynamo sigue sin encontrar el camino del triunfo en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC sigue sin encontrar el camino del triunfo en la Liga Futve 2, segunda división del fútbol venezolano. En la última fecha se enfrentaron a Mineros de Guayana en condición de visitante

y el compromiso quedó igualado a cero.

Los búfalos empataron en el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay y llegaron a seis desafíos consecutivos sin ganar en el torneo, cuyo campeón asciende a la primera categoría. Además, si se toma en cuenta la Copa Venezuela, son siete los careos en los que no han podido salir airosos.

Pese a la racha, el cuadro dirigido por Roger Caraballo se mantiene en puestos de clasificación, específicamente en el cuarto lugar del Grupo Centro-Oriental con 22 puntos. Sin embargo, le saca solo una unidad de ventaja a su más cercano perseguidor, el Bolívar SC, que es su próximo rival.

Contraste

Los primeros siete partidos de Dynamo en la temporada 2026 distan mucho de lo que ha sido el resto de la zafra. En ese lapso consiguieron cuatro victorias, mientras que de los nueve encuentros siguientes solo han podido ganar uno.

Una de las razones de ese contraste está en la ofensiva. Fueron 10 los goles anotados entre el primero y el séptimo careo, mientras que en los siguientes nueve han facturado seis veces.

Vale recordar que son cuatro los equipos que clasifican a la siguiente etapa del certamen y los búfalos tienen en su poder ese último boleto, pero con Bolívar SC al asecho, por lo que los portocruzanos deben reaccionar si no quieren quedar fuera.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo