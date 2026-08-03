Jubilados y pensionados acudirán a la gobernación para solicitar respuesta sobre sus peticiones

Representantes de de la Asociación de Jubilados y Pensionados en Acción del estado Anzoátegui se preparan para acudir este martes, 4 de agosto, a la sede de la gobernación, ubicada en Barcelona, municipio Simón Bolívar, para solicitar respuesta sobre sus peticiones.

El presidente de esa organización, Gustavo Tovar, manifestó que hace aproximadamente tres meses entregaron un oficio donde pedían, entre otras cosas, el pago de un bono especial de $500, como compensación al pago de Bs 130 que reciben como salario. Sin embargo, hasta ahora no ha habido contestación por parte del patrono.

Se espera que además de la comisión, conformada por la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados en Acción, asistan representantes de otras organizaciones que se suman a esta y otras peticiones.

Tovar señaló, por ejemplo, que algunos mostrarán su inconformidad por el monto que se les canceló por el bono recreativo, también pedirán el pago del bono de responsabilidad para todos, entre otros cosas.

Barcelona / Elisa Gómez