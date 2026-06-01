Transportistas de Barcelona empezaron a ajustar sus tarifas este 1° de junio

Algunos transportistas de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, empezaron a ajustar sus tarifas de traslado este lunes 1° de junio, atendiendo el anuncio realizado por el gobierno nacional en días pasados.

Según la información difundida por la ministra de Transporte, Jackeline Faria, el pasaje urbano en autobús costará Bs 140, monto que salió tras las mesas de trabajo sostenidas entre las autoridades gubernamentales y los representantes del sector.

Sin embargo, se conoció que en horas de la mañana de este lunes, todavía no se había publicado la Gaceta Oficial que rige esta medida, por lo que algunos trabajadores del volante prefirieron esperar a tener el reglamento impreso para aplicarlo.

Tal es el caso de la línea de Tronconal 3ro, cuya parada se encuentra ubicada a la altura de la plaza Miranda, la cual cuenta con busetas y carritos por puesto, cuyos trabajadores se limitaron a decir que estaban esperando para ver, en cuanto quedaría la tarifa de manera oficial.

Adaptación

En la parada hacia el sector El Viñedo, que está situada cerca de la Fuente Luminosa, los transportistas estaban orientando y adaptando a los usuarios sobre el nuevo aumento.

Según consultados, el pasaje en autobús era cobrado en Bs 140, buseta en Bs 220 y carritos por puesto en Bs 280.

Manuel Reyes, fiscal del área de las busetas, manifestó que de 100% de los pasajeros, 98% estaba de acuerdo en acatar la nueva medida.

"Estamos comenzando hoy, se le explica a la gente el nuevo incremento y quien no tiene el pasaje completo, igual sube porque estamos arrancando. Ya una vez finiquitado el asunto, que se ponga en Gaceta, el pasaje en buseta va a quedar en Bs 220, que es el estipulado de porcentaje con el autobús", expresó.

Según Reyes, normalmente el pasaje de la buseta es sacado tomando en cuenta el 50% sobre la tarifa en autobús. Mientras que el del carrito por puesto equivale al 100% del monto citado.

Barcelona / Elisa Gómez