Guaiqueríes derrotó a Cocodrilos en el tercer duelo de la semifinal

Se reanudó la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), teniendo como escenario el Guaiqueríes Arena de Margarita, donde el conjunto local se impuso 84-69 a Cocodrilos de Caracas.

Según Humberto Contreras, jefe de prensa de la SPB, con un espectacular accionar desde la larga distancia, los insulares plasmaron superioridad desde el primer cuarto y pese a los embates saurios, no hubo mucha incertidumbre sobre el ganador de este compromiso, poniéndose ahora la serie 2-1, todavía a favor del elenco capitalino.

En el primer cuarto, se preveía un encuentro bastante parejo, con Guaiqueríes tomando ventaja al cierre del parcial (24-20) pero nada hacía pensar una brecha grande. Aunque, en el segundo periodo los dirigidos por Fernando Duró mejoraron todavía más y desplegaron un gran accionar desde la larga distancia, logrando irse al descanso con ventaja de nueve puntos (48-39).

Complemento del juego

Después de eso, en el complemento las equivalencias se disiparon hasta ya no existir, con el conjunto verde tomando el control absoluto de las acciones. Ya con tres minutos por jugar, la brecha era de 18 (79-61) y no había mucho más que hacer para Cocodrilos que pensar en el juego cuatro.

Al final el cotejo acabó con un 84-69 que reflejó muy bien lo que sucedió dentro del tabloncillo.

Labor sobresaliente

El mejor del compromiso fue Juan Guerrero, con una estelar actuación de 30 puntos y cinco rebotes. Lo siguió Pedro Chourio, quien fue el revulsivo desde la banca, con 19 unidades. Mientras que Enrique Medina se estrenó con un aporte importante de seis puntos y siete capturas.

Por Cocodrilos, la ofensiva estuvo más repartida, teniendo los 14 de Luis Colón como el tope anotador.

Caracas / Redacción Web