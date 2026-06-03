Talento sucrense brilló en competencias nacionales de Matemáticas y Lengua

Alumnos de la Unidad Educativa Colegio San Lázaro, ubicado en Cumaná, estado Sucre, conquistaron 17 medallas durante las competencias del Sistema de Olimpiadas Académicas.

Este resultado les permitirá representar a la entidad en la fase nacional de estos encuentros educativos.

En las Olimpiadas Recreativas de Matemáticas, los estudiantes Jesús Hernández y Zahir González obtuvieron medallas de oro, con lo cual aseguraron su clasificación a la siguiente etapa del certamen.

Asimismo, José Moreno, Kitty Feng, Mohanad Abou Saad, Rodrigo Bordones y Kowaldo Del Salto alcanzaron medallas de plata.

Por su parte, Fernanda Márquez, Alana Torres, Rayan Jazzan y Daniella Durán se alzaron con preseas de bronce, consolidando una destacada participación para la institución educativa.

Destacaron en Lengua

Los logros del colegio también se extendieron a las Olimpiadas Recreativas de Lengua, donde Alana Torres y José Moreno obtuvieron el primer lugar en sus respectivas categorías. Dylan Marín logró la medalla de plata, mientras que Rodrigo Bordones se ubicó en el tercer puesto.

En las Olimpiadas Juveniles de Lengua, Isis Sansonetti obtuvo medalla de plata y Victoria Ávila alcanzó medalla de bronce, con lo que suma nuevos reconocimientos para la delegación estudiantil.

Rumbo a Caracas

Los estudiantes que conquistaron las preseas de oro serán los encargados de representar al estado Sucre en la fase nacional de las Olimpiadas Académicas, prevista para el próximo 20 de junio en Caracas.

En esta última etapa medirán sus conocimientos y habilidades frente a jóvenes de distintas regiones del país, llevando en alto el nombre de la entidad sucrense.

Cumaná / Lino Castañeda