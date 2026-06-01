Carabobo y Puerto Cabello jugarán la final del Torneo Apertura de Venezuela

Carabobo y Puerto Cabello disputarán la final del Torneo Apertura 2026 de la liga venezolana de fútbol (Liga FUTVE), cuya sexta y última jornada de los cuadrangulares finalizó el domingo.

Ambos equipos vuelven a enfrentarse luego de haber jugado la final del Torneo Clausura el año pasado, en la que ganó Carabobo, que luego cayó ante Universidad Central (UCV), monarca del Apertura, en el duelo por el cetro de la campaña 2025.

Carabobo, dirigido por Daniel Farías, goleó este domingo por 1-5 a Metropolitanos en el segundo tiempo, con un póker de Loureins Martínez y la guinda de Edson Tortolero, mientras que los de Francesco Stifano apenas consiguieron uno y gracias a Nicolás "Miku" Fedor.

Liderato de Carabobo

Carabobo acabó como líder el grupo B con 11 puntos, luego de una derrota, dos empates y tres victorias.

En la parcela A. Puerto Cabello venció 0-2 a Deportivo La Guaira, con tantos de Andrés Ponce y Jean Franco Castillo.

Los dirigidos por Eduardo Saragó cierran la fase de cuadrangulares en la cima del grupo A con un total de 10 puntos, tras registrar dos derrotas, un empate y tres victorias.

Duelo decisivo

La final del torneo se disputará el próximo domingo, 7 de junio, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo (norte, cercano a Caracas).

El campeón se medirá posteriormente al ganador del Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano.

Caracas / EFE