Aterrizó en Anzoátegui el vuelo 165 del Plan Vuelta a la Patria con 147 venezolanos provenientes de Estados Unidos

Este lunes 3 de agosto aterrizó en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona, estado Anzoátegui, el vuelo número 165 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, procedente de Miami, Estados Unidos, con 147 venezolanos a bordo.

De acuerdo con la información oficial, el grupo está conformado por 132 hombres y 15 mujeres, quienes fueron recibidos por autoridades nacionales, regionales y un equipo de atención integral.

La jornada contó con la presencia de encargado del programa, el diputado Pedro Infante; el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Alexis Rodríguez Cabello; el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano; la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera, y representantes de organismos encargados del proceso de recepción.

Según lo informado, los ciudadanos fueron atendidos bajo protocolos de protección integral establecidos por el Plan Vuelta a la Patria, con el objetivo de acompañar su retorno y facilitar el reencuentro con sus familiares.

Barcelona / Redacción web