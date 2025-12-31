Transportistas de Barcelona actualizaron sus tarifas con la nueva gaceta (+Fotos)

Desde este miércoles 31 de diciembre, los transportistas de las diferentes rutas de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, actualizaron sus tarifas con la nueva gaceta oficial 43.284 de fecha 26 de diciembre de 2025.

Según el documento, el pasaje urbano quedó en Bs 60, tanto en el autobús tradicional como en el sistema de transporte público como el Bus de Tránsito Rápido (BTR). Mientras que en las busetas, los trabajadores del sector manifestaron que quedó en Bs 90 y en carritos por puesto en Bs 120.

Se conoció que, pese a que la gaceta establece un recargo del 20% los domingos y días feriados como este 31 de diciembre, algunos transportistas optaron por no aplicarlo hoy, para adaptar a los usuarios al nuevo monto.

"La gente ha estado tranquila con esta nueva tarifa porque ya sabían que venía un aumento, siempre preguntaban cuál era el precio del pasaje. Sin embargo, hoy estamos cobrando normal en carrito, Bs 120, para que se acostumbren, mañana sí aplicamos el incremento por el feriado, el cual sería a Bs 150", expresó el fiscal de la línea de Tronconal III que está en la inmediaciones de la Fuente Luminosa, quien se identificó como Armando Trampa.

Cumplimiento

El fiscal y representante de la Asociación Civil Brisas del Viñedo, Manuel Reyes, manifestó que en esta ruta están apegados completamente a lo establecido en el reglamento oficial.

"En la gaceta está estipulado que hoy es feriado. El pasaje en autobús se eleva de Bs 60 a Bs 70, en buseta de Bs 90 a Bs 100 y en carrito por puesto de Bs 120 a Bs 130. El 90% de los usuarios está pagando el pasaje como es, siempre hay uno o más que se queja pero todo está bajo control, aquí no dejamos a nadie, si les falta dinero igual los llevamos", aseguró Reyes.

Similar opinión compartió Wilder Urcia, directivo de la línea Bicentenario del Viñedo, quien también elevó su voz para que se ajusten las tarifas con más frecuencia.

Necesidad

Urcia recordó que los trabajadores del volante deben realizar mantenimiento preventivo todos los meses, como cambio de aceite y filtro. Así como los correctivos que ocurren en cualquier momento, como la reparación de un alternador, un arranque, la caja, que se explote un caucho, entre otros.

"Mucha gente se preguntará que cómo hace el transportista para resolver actualmente, pues hay prestamistas a los cuales acudimos, le pagamos unos intereses, para poder mantener el transporte. Por eso pedimos un poquito de conciencia a las autoridades y a los usuarios, porque no es que nosotros queremos cobrarles más o lucrarnos más, sino que tenemos que percibir algo, para mantener el transporte digno", enfatizó Urcia.

Barcelona / Elisa Gómez