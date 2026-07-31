Tragedia en Cumaná: colapso de un árbol cobró la vida de una mujer

Una mujer falleció la noche de este viernes, 31 de julio, luego de que un árbol colapsara y arrastrara postes del tendido eléctrico en las inmediaciones de la plaza Ayacucho, en el centro de Cumaná, estado Sucre.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, de entre 40 y 45 años de edad, se encontraba en el lugar cuando fue impactada por uno de los elementos que cedieron durante el incidente, falleciendo de manera instantánea.

Dos personas resultaron heridas

El hecho, ocurrido en el municipio Sucre, dejó además dos personas lesionadas que transitaban por la zona al momento del colapso. Ambos ciudadanos fueron auxiliados por organismos de emergencia y trasladados al Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (Huapa), donde reciben atención médica y permanecen bajo evaluación.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un parte oficial sobre el estado de salud de los heridos.

Organismos de rescate atendieron la emergencia

Comisiones de los cuerpos de seguridad, rescate y prevención acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las labores de remoción del árbol y postes caídos.

Las maniobras permitieron la recuperación del cuerpo de la víctima y la restitución progresiva del paso en la zona, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias que originaron el siniestro.

Cumaná / Lino Castañeda