Pasaje mínimo subirá a 190 bolívares a partir de este sábado 1° de agosto

El valor del pasaje mínimo del transporte público urbano subirá a 190 bolívares a partir de este sábado 1° de agosto, de acuerdo a las autoridades del sector.

El presidente de la Asociación Civil de Conductores de la India, Nelson Vivas, confirmó que esta cifra responde a la aplicación de un redondeo al alza sobre el valor estipulado de 0,25 centavos de dólar.

"Este es un acuerdo entre la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y la dirigencia del sector transporte, en anclar la tarifa a 0.25 centavos de dólar. Esa reunión se hizo en el mes de mayo con una revisión mensual. El primero de cada mes se iba a revisar la tarifa. Lo que dijera el Banco Central de Venezuela en cuanto al dólar, bueno, se sacaba la cuenta", dijo Vivas en entrevista con Globovisión.

Tras la emergencia por los terremotos del pasado 24 de junio, los transportistas decidieron congelar el aumento correspondiente a julio. A partir de agosto se aplicará la nueva tarifa.

"A partir del primero de julio se iba a revisar. Pero debido a los hechos acaecidos aquí en Venezuela en el sector transporte decidimos en una carta pública hacer un cese en esa tarifa. Mantener nuestra tarifa en 140 bolívares. Por eso no se revisó el primero de julio, no se actualizó", detalló Vivas en entrevista con Globovisión.

Aclaró que se aplica redondeo debido a que el cono monetario no permite pagar una tarifa completa ni, en caso de necesitarse, dar cambio a los usuarios del transporte.

"Si el dólar baja el día de hoy, hay que revisar mañana. Si el dolar sube, hay que revisar la tarifa. Ahora la tarifa serían 190 bolívares", señaló.

Caracas / Redacción web