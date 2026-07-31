Seniat prohíbe exigir RIF visible y otros documentos en establecimientos comerciales

El superintendente del Servicio Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT), Román Maniglia, anunció este viernes que ningún funcionario público adscrito al ente deberá solicitar la “exhibición en un lugar visible” del Registro Único de Información Fiscal (RIF) a ningún establecimiento o comercio.

Maniglia afirmó que esta medida, instruida al equipo de intendencia de tributos, responde a la búsqueda de simplificación de trámites, en función de la "modernización, digitalización y automatización".

El funcionario aseguró que no se podrá sancionar a ningún contribuyente por esta razón y que la determinación es extensiva a cualquier otro documento que ya esté en la base de datos del Seniat.

"Al final todo ello permitirá el ahorro en gastos de papel, simplificará actividades que hoy pueden ser engorrosas y eliminará las barreras que pudieran existir en los procesos de formalización", detalló la autoridad.

Añadió que trabajarán con celeridad en función de la "construcción de un Estado eficiente", tal como lo orientó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Caracas / Redacción web