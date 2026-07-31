Dirigente de PJ dice que diálogo debe apuntar a un nuevo CNE y TSJ

David Rondón, dirigente de Primero Justicia (PJ) en el municipio Guanta del estado Anzoátegui, cree que el proceso de diálogo que está pautado para arrancar este próximo 1ero de agosto debe apuntar a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la liberación plena de los detenidos por causas políticas.

Cabe recordar que son representantes de la Asamblea Nacional de 2015, con la diputada Dinorah Figuera a la cabeza, los que sostendrán las conversaciones con parlamentarios del oficialismo, con el gobierno de Estados Unidos como mediador.

"Este primero de agosto damos un paso más hacia la transición, para así conquistar eso por lo que hemos batallado por más de dos décadas: la democracia plena en nuestro país", expresó el vocero.

De igual manera indicó que acompañan el proceso, siempre vigilantes de que sea de provecho para los ciudadanos y para el respeto de sus garantías.

Prioridades

Para Rondón debe ser prioridad la liberación de todos los detenidos por razones políticas, el nombramiento plural y apolítico del CNE y TSJ, así como de los demás poderes del Estado.

Destacó que este momento histórico no habría podido darse sin el trabajo que se llevó a cabo en unión de la oposición “para lograr la aplastante victoria en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024”.

"Sin duda alguna el liderazgo de María Corina Machado reavivó una vez más la lucha y conseguimos, a través de estrategias, desenmascarar al régimen y demostrar la victoria de Edmundo González Urrutia", acotó.

En nombre de la tolda amarilla en la jurisdicción guanteña, el vocero hizo un llamado a la ciudadanía a no perder la fe y a continuar avanzando ante las adversidades.

Guanta / Javier A. Guaipo