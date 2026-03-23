Trabajadores públicos protestaron en Cumaná para exigir salarios dignos

Trabajadores del sector público se concentraron este lunes 23 de marzo en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, para exigir mejoras salariales, pensiones dignas y el cumplimiento de sus derechos laborales.

La jornada reunió a representantes de distintos gremios y sindicatos, quienes coincidieron en la necesidad de aplicar ajustes "urgentes" que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas.

Voceros sindicales indicaron que la movilización forma parte de una jornada nacional que se desarrolla en varias regiones del país, con el objetivo de presionar por respuestas concretas a las demandas del sector laboral.

Exigen derogación de medidas y respuesta a pliego laboral

Entre las principales exigencias planteadas por los manifestantes se encuentra la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y del memorándum 2792, instrumentos que —según denunciaron— han impactado negativamente sus ingresos.

Asimismo, solicitaron respuesta al pliego petitorio consignado ante la Inspectoría del Trabajo el pasado 26 de febrero, al cual esperan se le dé curso en el corto plazo.

Representantes de los sectores salud y educación señalaron que el salario actual resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas, situación que también afecta a los pensionados.

Insistieron en la necesidad de que se cumpla lo establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que el salario debe ser suficiente para cubrir el costo de la canasta básica.

Protestas continuarán

Los manifestantes subrayaron que las acciones de calle se desarrollan de manera pacífica y dentro del marco legal, pero advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

Además, reiteraron su disposición al diálogo, siempre que este se traduzca en soluciones concretas a las problemáticas que enfrenta el sector laboral en la actualidad.

Cumaná / Lino Castañeda