Trabajadores estadales de la salud exigen igualdad en el pago de bono especial

En horas de la mañana de este miércoles 5 de agosto, un grupo de trabajadores de la salud, dependientes de la gobernación del estado Anzoátegui, exigieron a las autoridades competentes que también se les pague un bono especial, similar al que días atrás recibió el personal adscrito al ministerio de Salud.

Algunos de los dirigentes sindicales de este sector, desde Barcelona (municipio Simón Bolívar) calificaron de injusto que por tercer año consecutivo los estén privando de esa bonificación.

Resaltaron que son aproximadamente 5 mil trabajadores los afectados y calificaron la acción como "discriminatoria".

Durante una asamblea realizada en las instalaciones del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), los voceros precisaron que estaban reuniendo firmas para llevar un documento a la sede del Ejecutivo estadal, en el que piden que se gestione el pago.

De igual manera advirtieron que tienen contemplado tomar acciones de calle si no reciben respuestas satisfactorias.

Molestia

Yovanny Yaguaracuto, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, expresó su molestia ante la situación y considera que este tipo de acciones solo generan conflictos entre el personal.

"Le hacemos un llamado al gobernador del estado (Luis Marcano) para que entre los recursos propios y los que recauda aquí, por favor nos sentemos a buscar una solución a este problema. De lo contrario vamos a trancar las calles", dijo.

El vocero además recordó que recientemente se reunieron con la secretaria general de gobierno, Katiuska Homsi, y le plantearon la inconformidad. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, pues les indicaron que el ministerio no había dado la orden de pagarles.

José Igualguana, secretario ejecutivo de Sintrasalud, añadió que los 240 dólares que cobran al mes no son suficientes "porque todo aumenta". Por esa razón le parece inconcebible que les nieguen ese ingreso especial.

Otros representantes sindicales fueron insistentes en pedir al gobierno estadal resolver lo antes posible este y otros temas que también vienen perjudicando al personal.

Barcelona/ Javier A. Guaipo