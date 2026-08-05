Restituyeron servicio eléctrico en parte alta de Bello Monte tras más de 48 horas de espera

Luego de más de 48 horas de espera, fue restituido el servicio eléctrico en las viviendas situadas en la parte alta de la calle El Silencio del sector Bello Monte en Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui.

Según contaron vecinos de la zona, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudieron a la comunidad pasadas las 6:00 de la tarde de este martes 4 de agosto y, tras realizar unas maniobras que se extendieron hasta cerca de las 8:00 pm, lograron restaurar el tendido eléctrico que se había caído el domingo.

Algunos residentes mostraron su satisfacción por la labor realizada por la empresa estatal.

"Ahora sí vamos a dormir tranquilos. Estuvimos dos noches sin luz y eso fue horrible: había mucho calor y plagas. Gracias a Dios ya todo se solucionó", expresó el ama de casa María Salazar.

Cabe recordar que esta es la segunda vez en el año 2026 que las casas ubicadas en la parte alta de Bello Monte quedan a oscuras debido a una falla eléctrica.

La primera se registró en abril tras la explosión de uno de los transformadores que funcionaba en el sector, mientras que ahora la avería se produjo en parte del tendido eléctrico.

"Esperemos que no haya más problemas, ya con los apagones de cinco horas es más que suficiente", añadió otra vecina, quien prefirió no identificarse por temor.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez