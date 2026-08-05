El Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que el año escolar 2026-2027 iniciará el próximo 14 de septiembre.

Por medio de sus plataformas digitales, informó que se están rehabilitando más de 1500 planteles educativos en todo el territorio nacional para contar con "espacios seguros y óptimos" en el regreso a clases.

"En articulación con las gobernaciones, alcaldías y el poder popular, dedicaremos todo agosto al trabajo de mantenimiento y recuperación, priorizando a las escuelas que sufrieron afectaciones por los recientes sismos", precisó Rodríguez.

En sus redes sociales, compartió un video en el que se muestra supervisando las labores de inspección y reconocimiento de los espacios destinados a mejoramiento.

Caracas / Redacción web