Jubilados y pensionados acudieron a la gobernación a solicitar respuesta sobre varias peticiones

Este martes, una comisión de la Asociación de Jubilados y Pensionados en Acción del estado Anzoátegui acudió a la sede de la gobernación, ubicada en Barcelona, municipio Simón Bolívar, a solicitar respuesta sobre una serie de peticiones que realizaron por escrito meses atrás, entre ellas, el pago de un bono especial de $500 como paliativo al salario que perciben.

Sin embargo, los representantes manifestaron su inconformidad con la respuesta dada por parte del Ejecutivo, puesto que no lograron los objetivos.

Según la información difundida por la comisión de la directiva, integrada por Gustavo Tovar, Geovanny Guzmán, Antonina Salaya, Rosa Mejías y Richard Sarmiento, entre otros, fueron recibidos por el equipo de Talento Humano, el cual les notificó que por ahora no hay recursos.

Se espera que la junta directiva de los jubilados y pensionados sostenga una reunión, en los próximos días, para analizar esta situación y definir las acciones que tomarán a partir de ahora, en donde gozar de un "salario digno" se encuentra entre las prioridades.

Barcelona / Elisa Gómez