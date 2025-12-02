Trabajadores del Razetti siguen esperando respuesta sobre propuesta de guardias especiales

El coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), Edisson Hernández, denunció que tras cumplirse 25 días de haber hecho la solicitud de un plan de guardias especiales de 24 horas para el personal del hospital Razetti de Barcelona, aún no han recibido respuesta de parte de las autoridades del nosocomio capitalino.

Esta propuesta surgió con el fin de minimizar la cantidad de dinero que gastan los empleados del centro de salud en transporte público.

"Ya que han transcurrido 25 días y aún no dan respuesta oportuna a lo solicitado, con lo cual violan el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza el derecho de toda persona a presentar peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público y a recibir una respuesta oportuna y adecuada; así como el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos", afirmó Hernández.

Opinión

Para el dirigente sindical, los patronos están actuando de manera "arbitraria" e "irresponsable".

"No son capaces de entender que la crisis económica que estamos viviendo los venezolanos, y que se palpa también en el hospital Razetti, requiere de ingenio y de generar motivación para el personal que trabaja de manera responsable en el cumplimiento de sus labores, a pesar de que, como contraprestación, recibe salarios de hambre que no le permiten ni siquiera pagar el transporte para llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, y los obliga muchas veces a tener que pedir colas para no abandonar los servicios", acotó.

Exhorto

El coordinador de Motrasalud hizo un llamado al gobernador del estado, Luis Marcano, y al Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), para que atienda este caso y se le dé respuesta satisfactoria a los trabajadores del centro de salud.

"Esto le permitirá a los trabajadores afectados realizar sus guardias en mejores condiciones y eso beneficiará también al hospital", concluyó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez