Trabajadores del Ipasme El Tigre establecen acuerdo interno con directiva

Este martes, 14 de julio, trabajadores de la Unidad Médica del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme), en El Tigre, estado Anzoátegui, alcanzaron un acuerdo con la directiva de esa institución, luego de que el día anterior ejercieran una protesta por la ampliación del horario laboral.

Aurelio Quijada, radiólogo del Ipasme, informó que el personal se reunió Dayanis Esparragoza, directora del recinto asistencial, para plantear sus inquietudes y necesidades junto con las de la institución.

No obstante, los lineamientos concertados no se dieron a conocer por tratarse de un acuerdo interno que debe permanecer bajo estricta reserva en la institución.

"En esta ocasión, agradecemos la atención y receptividad de la directora, y comunicamos que el resultado fue satisfactorio para ambas partes, siempre en pro de brindar la mejor atención a los pacientes y usuarios", indicó el vocero.

Protesta anterior

El pasado lunes, la masa laboral del Ipasme en el municipio Simón Rodríguez manifestó para rechazar un esquema que les exigía aumentar sus jornadas de trabajo, de tres a cinco días a la semana.

En esa oportunidad, los afectados mostraron su descontento y exigieron que se mantenga la resolución anterior, para proteger su economía.

Aseguraron que el salario mínimo que devengan no les alcanza para cubrir los gastos diarios de transporte.

El Tigre / Damary Díaz