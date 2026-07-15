Dos nuevas plantas potabilizadoras ofrecen una alternativa ante la crisis hídrica en Cumaná

Dos nuevas plantas potabilizadoras fueron inauguradas, este martes 14 de julio, en los sectores Miramar y La Llanada, en Cumaná, como parte de las acciones destinadas a facilitar el acceso de las comunidades a agua potable en medio de la crisis hídrica que atraviesa la capital del estado Sucre.

La primera instalación, denominada Planta Potabilizadora Centro Histórico, quedó operativa en la Base de Misiones del sector Miramar, en la zona alta de la ciudad. Posteriormente, durante horas de la tarde, fue puesta en funcionamiento otra planta en la comunidad de La Llanada.

Las actividades estuvieron encabezadas por la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, y el alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa.

«Hoy estamos entregando la instalación y activación de esta planta ya funcional», expresó Carrillo durante la jornada realizada en Miramar.

Una alternativa

La puesta en funcionamiento de estos sistemas busca ofrecer a los habitantes de ambas comunidades una alternativa para acceder a agua tratada, segura para el consumo y a un precio accesible.

La instalación cobra especial relevancia ante las dificultades de abastecimiento que durante meses han enfrentado numerosas comunidades de Cumaná debido a la contingencia en el sistema Turimiquire.

Sectores como La Llanada, uno de los más poblados de la ciudad, han tenido que recurrir a distintas alternativas para obtener el recurso, entre ellas camiones cisterna, puntos de abastecimiento y almacenamiento prolongado en las viviendas.

Con la activación de las nuevas plantas, los habitantes de Miramar y La Llanada podrán contar con puntos de acceso al agua potable dentro de sus propias comunidades.

Inspeccionan sistema

Durante la jornada en el sector Miramar, las autoridades también realizaron una inspección al sistema de bombeo “Vallecito”, con miras a su próxima activación y puesta en funcionamiento.

La recuperación de este sistema busca mejorar el suministro de agua potable por tuberías para los habitantes de Miramar, una comunidad que, de acuerdo con sus residentes, acumula más de 25 años enfrentando dificultades con la prestación del servicio.

Otras acciones en Miramar

Durante la jornada también se informó sobre la dotación del módulo de Jueces de Paz y el inicio del plan de asfaltado en frío «Resuelvo Tu Calle», destinado a atender grietas y baches en la vialidad.

Cumaná / Lino Castañeda