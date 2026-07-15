Cinco ingenieros de El Tigre y Guanipa se suman a labores en La Guaira

Un grupo de cinco ingenieros de las poblaciones de El Tigre y Guanipa, zona sur del estado Anzoátegui, viajó al estado La Guaira para apoyar en labores de diagnóstico y reconstrucción, tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El despliegue se efectuó a principios de esta semana y cuenta con la participación de los ingenieros Yeliagni Mata y Jonathan Muñoz, por el municipio Simón Rodríguez; y las profesionales Anabel Santaella, Patricia Rojas y Jesdeilys Fernández, por el municipio Guanipa.

Este equipo técnico, financiado por las alcaldías de esas jurisdicciones y la gobernación del estado puso a disposición sus conocimientos en el área para colaborar, junto con expertos nacionales e internacionales en la evaluación de daños en las estructuras; así como en la planificación de las obras necesarias para asegurar las edificaciones que presentan riesgo.

Chequeo y clasificación

De manera extraoficial, se conoció que en el procedimiento se aplica una primera fase de chequeo y clasificación de 20 mil viviendas con etiquetas de diferentes colores, para confirmar o denegar su habitabilidad.

Posteriormente, se espera un análisis geotécnico y estructural más exhaustivo que determine cuáles son las residencias que deben demolerse por completo o que aún puedan repararse.

El contingente de ingenieros anzoatiguenses que lleva adelante estas acciones robustece al personal calificado que se ha trasladado desde otros municipios de la entidad, como Sotillo, Independencia, Miranda y Bolívar, para aportar su capacidad técnica en la recuperación de las zonas impactadas por los sismos.

El Tigre / Damary Díaz