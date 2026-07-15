Alcaldía de Maneiro inicia fiscalización técnica independiente para garantizar obras civiles sismorresistentes

El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, dio inicio formal a las inspecciones técnicas independientes destinadas a verificar que las nuevas construcciones de la jurisdicción cumplan estrictamente con todas las normas sismorresistentes y urbanísticas vigentes. Esta iniciativa surge como parte de los esfuerzos de prevención estructural establecidos en el Decreto 019, promulgado el pasado viernes 10 de julio.

El mandatario local destacó, desde playa Moreno, municipio Maneiro, la relevancia de estas supervisiones para resguardar la seguridad de la ciudadanía y evitar que se repitan emergencias habitacionales de gran magnitud en el país.

La primera de estas evaluaciones se ejecutó en la obra privada denominada Downtown Residence, la cual representa un paso significativo por ser el primer edificio residencial que se edifica en Maneiro en los últimos ocho años y el único proyecto de esta categoría que se encuentra actualmente en desarrollo desde sus cimientos en la localidad.

El proceso de fiscalización busca asegurar que cada etapa de este desarrollo inmobiliario se adapte por completo a los rigurosos estándares de seguridad y resistencia requeridos ante cualquier evento de origen sísmico.

Los encargados de llevar a cabo estas evaluaciones son inspectores independientes debidamente certificados por el Colegio de Ingenieros, quienes poseen una trayectoria destacada como ingenieros civiles egresados de la Universidad de Los Andes con más de tres décadas de experiencia profesional.

Rodríguez aclaró que la labor de esta comisión no interfiere con las competencias de los gremios profesionales, sino que se concentra en velar por el cumplimiento estricto del ordenamiento legal y de seguridad dentro del territorio de su competencia.

La independencia de estos expertos -agregó el alcalde- asegura evaluaciones totalmente imparciales y apegadas a las normativas vigentes para el beneficio exclusivo de la comunidad.

El marco regulatorio implementado establece medidas contundentes para aquellas edificaciones que no se ajusten a los parámetros técnicos exigidos.

Si los informes de la inspección técnica independiente revelan fallas o desacatos en las especificaciones estructurales de una construcción, la obra será paralizada de forma inmediata por las autoridades municipales.

El alcalde enfatizó que la clave de la seguridad estructural no radica necesariamente en limitar la altura de las edificaciones, sino en asegurar una correcta ejecución técnica con estudios geotécnicos precisos y materiales de alta calidad, de la mano con los análisis sismorresistentes correspondientes.

El gobierno municipal mantiene una estrecha colaboración con los sectores técnicos para garantizar que las nuevas inversiones de infraestructura ofrezcan las máximas condiciones de confiabilidad para todos sus residentes.

La meta de las autoridades es mantener un monitoreo constante sobre cada desarrollo futuro para garantizar un entorno seguro para sus residentes.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero