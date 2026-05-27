Ajustaron nuevamente las tasas en los peajes (+Fotos)

El cierre del mes de mayo trajo consigo un nuevo ajuste de las tasas en las estaciones de peajes.

Tras visitar el punto de control vial de Mesones, en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, se constató que el incremento de las tarifas fue leve en esta oportunidad.

Por ejemplo, el monto de los vehículos livianos y las busetas pasó de Bs 180 a Bs 210, el de la modalidad buses pasó de Bs 220 a Bs 240, el de camión 350 de Bs 1.740 a Bs 2.100 y el de los camiones 750 de Bs 1.980 a Bs 2.270.

La tasa de los camiones 3 ejes sí registró una particularidad y es que fue la única que bajó su valor: pasó de 2 mil 170 a 1.820 bolívares.

Las tarifas del resto de modalidades también fueron incrementadas: camión 4 ejes de Bs 2.350 a Bs 2.460, camión 5 ejes de Bs 2.760 a Bs 2.900 y camión 6 ejes o más de Bs 3.470 a Bs 3.640.

Rechazo

Pese a que no fue tan grande el ajuste, conductores consultados mostraron su desacuerdo con la medida.

"Estos aumentos son muy constantes, en abril aplicaron uno y pasa un mes y ya vuelven a aumentar, pareciera que no hay control. Esto afecta nuestras ganancias, porque los fletes siguen costando lo mismo", comentó el gandolero Juan Malavé.

Su colega Carlos López, criticó además que "nunca" les avisen con antelación que ajustarán las tasas del peaje.

"Aumentan y uno se entera aquí. Mi recomendación es que traten de dejar un precio fijo por un tiempo. Además, tanto que aumentan y uno no ve ningún beneficio, no hay grúas o ambulancias activas, y las vías están igual que siempre", aseguró el chofer, mientras descansaba en el peaje de Mesones este miércoles.

Barcelona / Jesús Bermúdez