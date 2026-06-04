jueves
, 04 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Trabajadores de Sucre Gas protestaron en Cumaná por beneficios laborales

junio 4, 2026
Unos 400 obreros de la empresa distribuidora de gas doméstico en Sucre, manifestaron su descontento por el trato laboral / Foto: Cortesía

Trabajadores de Sucre Gas realizaron una protesta a las puertas de la empresa en Cumaná, para pedir a la gobernación que revise la situación de la masa laboral.

Rodolfo Jiménez, uno de los afectados, dijo que los problemas laborales se iniciaron cuando los pasaron por decreto de emergencia económica a la gobernación, pero quedaron a la orden de una "corporación", que les ha cercenado los ingresos poco a poco.

En su caso, explicó que ganaba 850 bolívares mensuales y a la fecha, percibe solo 360. "Nos han quitado el salario, nos han pisoteando".

Acusó al gerente del estado de maltratos y de "patear la mesa", cada vez que tratan de conversar con él.

Pidió a la gobernadora Jhoanna Carrillo qué se ocupe del caso, aunque mostraron su desconfianza de que haya cambios que los favorezcan.

Masiva

La protesta reunió a trabajadores de las plantas de Güiria, Carúpano y Cumaná, todos sumados a los reclamos de mejoras.

Edgar Díaz, otro vocero del grupo, explicó que luego de varias reuniones con la gobernadora siguen sin recibir respuestas concretas a sus reclamos.

Dijo que les vienen violando derechos laborales desde 2019 y la mandataria se niega a cumplir los beneficios que les corresponden.

Reclamaron la presencia de Carrillo y la emplazaron a entregar la empresa a la matriz Gas Comunal, "si no es capaz de mantenerla".
Los trabajadores afectados reclaman ajustes en utilidades, vacaciones, equipos de protección, uniformes, todos parte de la contratación colectiva.

La protesta reunió a unos 400 trabajadores de las tres plantas, que en suma quieren que se cumplan los beneficios de la contratación colectiva.

Sucre / Yumelys Díaz

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