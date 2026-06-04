Trabajadores de Sucre Gas protestaron en Cumaná por beneficios laborales

Trabajadores de Sucre Gas realizaron una protesta a las puertas de la empresa en Cumaná, para pedir a la gobernación que revise la situación de la masa laboral.

Rodolfo Jiménez, uno de los afectados, dijo que los problemas laborales se iniciaron cuando los pasaron por decreto de emergencia económica a la gobernación, pero quedaron a la orden de una "corporación", que les ha cercenado los ingresos poco a poco.

En su caso, explicó que ganaba 850 bolívares mensuales y a la fecha, percibe solo 360. "Nos han quitado el salario, nos han pisoteando".

Acusó al gerente del estado de maltratos y de "patear la mesa", cada vez que tratan de conversar con él.

Pidió a la gobernadora Jhoanna Carrillo qué se ocupe del caso, aunque mostraron su desconfianza de que haya cambios que los favorezcan.

Masiva

La protesta reunió a trabajadores de las plantas de Güiria, Carúpano y Cumaná, todos sumados a los reclamos de mejoras.

Edgar Díaz, otro vocero del grupo, explicó que luego de varias reuniones con la gobernadora siguen sin recibir respuestas concretas a sus reclamos.

Dijo que les vienen violando derechos laborales desde 2019 y la mandataria se niega a cumplir los beneficios que les corresponden.

Reclamaron la presencia de Carrillo y la emplazaron a entregar la empresa a la matriz Gas Comunal, "si no es capaz de mantenerla".

Los trabajadores afectados reclaman ajustes en utilidades, vacaciones, equipos de protección, uniformes, todos parte de la contratación colectiva.

La protesta reunió a unos 400 trabajadores de las tres plantas, que en suma quieren que se cumplan los beneficios de la contratación colectiva.

Sucre / Yumelys Díaz