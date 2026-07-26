Clipp exige al gobierno venezolano mantener su cooperación con la CPI tras anunciar su salida

La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió al Estado venezolano revertir su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y mantener la cooperación con el tribunal, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017.

En un comunicado difundido este sábado, la organización también solicitó a la Fiscalía de la CPI continuar "sin dilación" la investigación y preservar el caso durante el año que transcurrirá antes de que la salida de Venezuela del Estatuto de Roma se haga efectiva.

El Clipp pidió además a los Estados parte del Estatuto de Roma respaldar política y financieramente a la CPI. La solicitud se produce después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara la semana pasada una campaña diplomática para promover la salida de países aliados de Washington del organismo.

El viernes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, informó que el Gobierno decidió renunciar al Estatuto de Roma al considerar que la CPI actúa con un "sesgo" que concentra su labor de forma "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.

Según el Clipp, la decisión busca "cerrar una vía de justicia para proteger a responsables que aún ejercen el poder". La organización indicó que al menos 500 personas permanecen detenidas por motivos políticos y señaló que numerosas víctimas dependen de mecanismos internacionales para acceder a la verdad, la justicia y la reparación.

Asimismo, sostuvo que las denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución llegaron a la CPI debido a que los tribunales nacionales no investigaron ni sancionaron a los responsables.

Tras el anuncio del Gobierno venezolano, la Corte Penal Internacional manifestó el viernes que lamenta la decisión y recordó que la renuncia al Estatuto de Roma no tendrá efectos inmediatos. El tribunal señaló que Venezuela continuará siendo Estado parte durante un año y deberá mantener sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.

Caracas / Redacción web