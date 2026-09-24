Trabajadores de Nueva Esparta exigen mejoras salariales y de servicios

Trabajadores del sector público se concentraron en la plaza Bolívar de Porlamar, municipio Mariño de Nueva Esparta, para exigir reivindicaciones salariales y el cumplimiento de las convenciones colectivas.

Durante la manifestación, los voceros gremiales señalaron la necesidad urgente de ajustar los ingresos para cubrir las necesidades básicas de las familias.

Alberto Camacho, representante del Sindicato de Empleados Públicos del sector asistencial (Sunep- SAS), se refirió a las precarias condiciones de las instalaciones sanitarias.

En sus declaraciones, el dirigente afirmó que "tenemos una deficiencia clara, precisa, cierta que cada uno de los habitantes de Nueva Esparta lo puede ver en nuestros centros de salud".

Además de la situación salarial, la protesta sirvió para visibilizar las fallas en los servicios básicos, como agua y electricidad que afectan a los ambulatorios.

Camacho manifestó que "estas son situaciones de las que ya nosotros estamos cansados y tenemos definitivamente que tomar acciones un poco más contundentes".

Más reclamos y acciones

Por su parte, los representantes del gremio docente expusieron las dificultades operativas que enfrentan los educadores debido al costo de vida.

Virgilio González, presidente de Suma Nueva Esparta, indicó que "el docente no tiene las condiciones económicas para dirigirse a los sitios de trabajo".

Las organizaciones sindicales indicaron que evaluarían llevar las manifestaciones a cada uno de los municipios.

Con estas acciones buscan visibilizar las demandas locales y lograr respuestas por parte de las instituciones correspondientes.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero