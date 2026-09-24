Moisés González llega a Lechería con "Risoterapia" en apoyo a SenosAyuda

El espectáculo de comedia "Risoterapia", presentado por el actor y creador de contenido Moisés González, llegará a Lechería el próximo viernes 16 de octubre. El evento tendrá un propósito benéfico y se realizará en Box Park a las 8:00 pm.

De acuerdo con una nota de prensa, parte de los aportes obtenidos por la función serán destinados a Senosayuda, sede Anzoátegui, organización dedicada a la prevención y al apoyo de personas con cáncer de mama; esto en el marco del mes de sensibilización sobre esta enfermedad.

La propuesta de González combina comedia, improvisación, música y participación del público. El espectáculo aborda situaciones de la vida cotidiana, entre ellas las relaciones de pareja, el impacto de las redes sociales, la infidelidad, la visión de las mujeres y la diversidad de género.

La producción está a cargo de Eventos Danmarca y Metaurum Producciones. "Risoterapia" será para mayores de 18 años y los boletos están disponibles a través del call center de Eventos Danmarca, en el número 0416-68450584. También se puede obtener información mediante las cuentas de Instagram @eventosdanmarca y @metaurumproducciones.

Lechería / Redacción web