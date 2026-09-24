En Carúpano se unieron a la jornada nacional de protesta por salarios dignos

Gremios y sindicatos del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, se unieron con asambleas a la jornada nacional de protesta, en demanda de mejoras salariales.

En la Casa Sindical, Francisco Javier Veneris Gil, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), adscrito a Federación de Trabajadores de la Enseñanza (Fetraenseñanza), señaló que la demanda es por un salario digno para los docentes, conforme al artículo 91 de la Constitución.

Recalcó que el sueldo actual de los maestros no cubre sus necesidades básicas, es ínfimo, y lo más grave es que afecta las prestaciones sociales, aguinaldos y vacaciones. “Un docente gana entre 300 y 600 bolívares, y los bonos Patria no se consideran salario”.

El dirigente especificó que en la asamblea de la Casa Sindical estuvieron presentes delegados de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Educación (Sinproted), Sindicato Único de Maestros (Suma), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sindite) y una representante del Colegio de Licenciados.

Lucha

En el Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), seccional Carúpano, Ramón Moya, en representación de los participantes de la asamblea, señaló que con las acciones pretenden demostrar al gobierno la persistencia en la lucha, además de reclamar reivindicaciones pendientes desde hace cuatro años.

“Hoy nos encontramos acá, en la sede del Colegio de Profesores, cumpliendo con una actividad programada a nivel nacional, de protesta, demostrando una vez más al gobierno que no nos vamos a quedar callados, que no vamos a dejar la calle, que vamos a seguir luchando por nuestras reivindicaciones”.

Moya dijo que buscan una respuesta que verdaderamente satisfaga las peticiones que vienen haciendo desde hace cuatro años y que lamentablemente el gobierno nacional no ha tomado en cuenta.

En el CPV estaban presentes los delegados del Colegio de Licenciados de Venezuela y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE).

Moya aprovechó para pedir unidad entre las organizaciones sindicales e invitó a otras a unirse a la lucha.

Sucre / Yumelys Díaz